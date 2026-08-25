El presidente de Indonesia revoca los permisos a las empresas vinculadas a los incendios forestales

Archivo - El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto (archivo) - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha ordenado la revocación de los permisos otorgados a empresas presuntamente vinculadas a los incendios forestales que han tenido lugar en el país y que han calcinado ya unas 85.000 hectáreas, especialmente en las islas de Sumatra y Borneo.

A medida que el humo de estos fuertes incendios se extiende hacia países vecinos como Malasia y Singapur, el presidente ha indicado que "cualquier empresa, sea cual sea, perderá su licencia si existe cualquier indicio de que se ha visto implicado" en el desastre.

"Vamos a revocar los permisos a todas las compañías que estén implicadas. No se trata de una broma", ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

Así, ha instado a las autoridades a evitar que individuos prendan fuego a terrenos de forma deliberada y ha pedido que se eduque en mayor medida a la población en las comunidades rurales para que cale el mensaje de que este tipo de fuegos están "completamente prohibidos".

En este sentido, ha pedido a aquellos que necesiten "limpiar terrenos" que "busquen ayuda del Gobierno en vez de iniciar fuegos". "Los gobiernos locales, el Ejército y la Policía pueden ayudar a organizar este tipo de medidas en favor de los agricultores", ha expresado.

Sus palabras llegan poco después de que las fuerzas de seguridad detuvieran el lunes a 72 personas sospechosas de haber provocado una serie de incendios en el centro y sur del país, unos delitos por los que están siendo investigados y podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de prisión.

La gran mayoría de los detenidos han sido acusados de quemar tierras de forma deliberada para poder luego utilizarlas para plantar y cultivar a bajo coste y los investigadores se encuentran de momento tratando de analizar los historiales financieros en busca de pistas sobre posibles pagos por parte de empresas para quemar montes, por lo que se esperan más detenciones.