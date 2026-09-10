El presidente de Israel pide una reunión trilateral con Líbano en Chipre para "avanzar hacia la paz"

El presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides, en una reunión con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. - PIO//PIO

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido este jueves una reunión trilateral en la que participen Líbano y Chipre, en suelo chipriota, para "avanzar en la paz" en la región.

"Mi sueño es que nos reunamos aquí, juntos con el presidente de Líbano (Joseph Aoun). Debemos avanzar hacia la paz en nuestra región, asegurándonos al mismo tiempo de que el terrorismo sea rechazado y eliminado", ha asegurado Herzog durante su viaje a Nicosia para reunirse con su homólogo chipriota, Nikos Christodoulides.

Herzog ha defendido que "la vida prospere entre las naciones y los pueblos", para el bienestar de toda la región. "Traigo un mensaje de amistad de Israel y espero que, juntos, podamos seguir fortaleciendo la asociación única entre nuestros pueblos y nuestras naciones", ha ahondado.

Estos comentarios tienen lugar cuando Líbano e Israel mantienen un proceso de negociaciones para la retirada de las tropas israelíes del sur del país y la restitución del Ejército libanés en una serie de zonas designadas. Con todo, estos avances están amenazados por los continuos ataques de Israel, que condiciona todo el acuerdo a la eliminación de la amenaza que supone el partido milicia de Hezbolá.

Por parte de Chipre, Christodoulides ha reivindicado los avances en las relaciones bilaterales con Israel, socio con el que ha valorado que mantenga una "verdadera asociación estratégica".

"Nuestra relación está anclada en una amplia agenda: desde economía, salud, comercio y energía hasta infraestructura, educación, defensa, ciberseguridad y seguridad marítima. Estamos trabajando para traducir esto en resultados concretos adicionales", ha indicado.

El mandatario chipriota ha pedido "revitalizar" formatos trilaterales, incluyendo con Estados Unidos, "con miras a involucrar a socios afines".