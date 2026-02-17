El primer ministro de Etiopía pide apoyo a Erdogan para garantizar el acceso del país al mar

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibido por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en un viaje oficial a Adis Abeba. - OFICINA DE PRIMER MINISTRO DE ETIOPÍA

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Etiopía, Ahmed Abiy, ha pedido este martes respaldo diplomático al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para garantizar que el país africano tenga acceso al mar.

Abiy ha dialogado este martes con Erdogan --que se encuentra de visita oficial en Adís Abeba-- durante una reunión en la que ambos líderes han tratado la "búsqueda de acceso al mar" de Etiopía, unas discusiones que han catalogado de sólidas y constructivas sobre el tema, según ha informado la agencia de noticias Anatolia.

En un mensaje en redes sociales, el presidente etíope ha indicado que ha podido intercambiar ideas sobre "áreas estratégicas de cooperación" y ha reafirmado con Erdogan el "compromiso conjunto de desarrollar asociaciones que respeten los intereses de ambos países".

"Tengo plena confianza en que nuestra relación duradera fortalecerá la amistad que une a las dos naciones", ha sostenido.

Del lado de Turquía, Erdogan ha valorado el potencial de las relaciones bilaterales, insistiendo en que pueden superarse los 1.000 millones de dólares de volumen comercial entre Ankara y Adís Abeba. "Estamos encantados de ser el segundo mayor inversor en Etiopía", ha afirmado el mandatario turco, según ha recogido su oficina.

Etiopía busca distintas fórmulas desde hace décadas para lograr acceso al mar Rojo, una salida que le fue negada con la independencia de Eritrea en 1993. Fijada desde entonces como una prioridad estratégica, en 2024 Adís Abeba y la región semiautónoma somalí de Somalilandia firmaron un acuerdo para procurar una salida al mar a Etiopia que generó tensiones con la vecina Somalia.