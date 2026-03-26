El primer ministro libanés advierte a Guterres del "riesgo de anexión" del sur por Israel

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, recibe al secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha advertido del "riesgo de anexión" que enfrenta el sur del país, por parte de Israel, durante una conversación telefónica que ha mantenido este jueves con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El jefe del Ejecutivo se ha referido así a las "repetidas amenazas de los responsables israelíes de ocupar y, potencialmente, anexionar la zona al sur del Litani", denunciando que Israel haya procedido a destruir "la mayoría" de los puentes que conectan las comunidades a un lado del río con el resto del territorio libanés.

"Estas acciones y declaraciones, bajo cualquier denominación, ya sea cinturón de seguridad o zona de amortiguación, constituyen un asunto muy grave que amenaza la soberanía de Líbano, la integridad de su territorio y los derechos de su pueblo, y están en completa contradicción con el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y la Carta de las Naciones Unidas", ha transmitido a Guterres, según recoge un comunicado difundido por la agencia de noticias libanesa NNA.

El que fuera juez y presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha denunciado asimismo "las operaciones de desplazamiento masivo (...) al sur del Litani, acompañadas de la invasión diaria de tierras, la demolición de viviendas y, en ocasiones, su derribo total con excavadoras, lo que sugiere que a los civiles no se les permitirá regresar a sus hogares en un corto plazo".

El ministro de Información de Líbano, Paul Morcos, ha informado este mismo jueves de que las autoridades han decidido "recurrir de forma inmediata" ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para frenar la "amenaza" que supone la ofensiva de Israel contra la "soberanía" libanesa.

Más de 1.100 personas han muerto y al menos 3.200 han resultado heridas a causa de ataques del Ejército de Israel sobre Líbano desde el pasado 2 de marzo, fecha en que el partido-milicia chií Hezbolá retomó sus ataques contra territorio israelí, en respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán. A esto se suman más de un millón de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la misma causa.

Pese a la actual escalada, el Ejército israelí ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. Israel ha argumentado, en todo este tiempo, que actúa contra Hezbolá y asegurado que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.