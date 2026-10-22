Putin ignora las pretensiones de Zelenski sobre el Donbás porque el este de Ucrania es "territorio ruso"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en imagen de archivo - Сандурская Софья / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha desdeñado sin miramientos la última oferta presentada por su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para "congelar" la actual línea del frente en el este del país (el Donbás, esto es, las regiones de Donetsk y Lugansk) a cambio de entablar negociaciones directas, así como su opinión en general sobre la integridad territorial de Ucrania porque toda la región oriental es "territorio ruso" por voluntad popular.

Putin ha recordado que Donetsk y Lugansk declararon su separación de Ucrania y su incorporación a Rusia en dos referéndum que solo reconoce Moscú. "Mi postura al respecto es que este no es su territorio; históricamente es territorio ruso", ha asegurado Putin. "Los habitantes de estos territorios votaron, en primer lugar, por la independencia del Estado y, como segundo paso, votaron por la reunificación con la Federación Rusa", ha añadido en una entrevista.

Así pues, el hecho de que Zelenski ofrezca paralizar las hostilidades o, en general, hable de "pérdidas territoriales" durante la guerra de Ucrania es "inapropiado", a juicio del presidente de Rusia, quien llegó a asegurar que "las últimas investigaciones genéticas demuestran que rusos y ucranianos son, de hecho, el mismo pueblo".

Putin ha insistido también en que cualquier idea de una victoria militar contra Rusia es una ilusión y Zelenski y sus aliados deberían olvidarse de esta estrategia. "Resulta evidente que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. La idea de que nos pueden infligir una derrota estratégica no es realista", ha añadido en la entrevista concedida a Vesta.

En la conversación con el periodista Pavel Zarubin, Putin también se ha dirigido a las autoridades europeas que llevan semanas avisando de un posible conflicto directo con Rusia; una idea que tachó de "esquizofrénica".

"Hablan constantemente de la amenaza rusa mientras avisan de preparativos para una guerra con Rusia. En mi opinión, esta clase de declaraciones son una expresión de esquizofrenia política, pero espero que se les pase", ha manifestado Putin.

Por último, el presidente ruso ha reiterado su disposición a reanudar los contactos a tres con Estados Unidos y Ucrania para "garantizar la seguridad de Ucrania y Rusia tras la consecución de acuerdos de paz" pero ha insistido en que el resultado de estas conversaciones, si tienen éxito, debe ser un tratado de paz "definitivo y no una suspensión de las hostilidades durante un breve período de tiempo".