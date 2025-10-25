Reabren los dos aeropuertos lituanos cerrados por globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han informado en la madrugada de este sábado de que los aeropuertos de Vilna y Kaunas han reanudado su actividad tras la suspensión temporal del tráfico aéreo decretada a última hora del viernes ante la presencia de presuntos globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia.

"El espacio aéreo sobre los aeropuertos de Vilna y Kaunas se reabrió a las 02.35 de esta mañana. Las operaciones aéreas se reanudan gradualmente tras la suspensión temporal implementada el viernes por la noche", ha notificado el Ministerio de Transporte en un comunicado compartido en redes sociales.

En un primer momento, las autoridades aeroportuarias del país estimaron que las restricciones del espacio aéreo en estos aeropuertos --dos de los principales de Lituania-- permanecerían vigentes hasta las 02.00 horas (hora local). Apenas un par de horas después, este margen temporal fue ampliado hasta las 04.00 horas, si bien finalmente no se ha agotado plazo.

GLOBOS PARA EL CONTRABANDO

Tras el incidente, el jefe del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras lituano (VSAT), Rustamas Liubajevas, ha señalado que por el momento se desconoce para qué habrían sido utilizados los mencionados globos, si bien ha señalado que en los últimos años se han empleado esencialmente para el contrabando de cigarrillos.

"Nuestra información y experiencia demuestran que, hasta ahora, los globos aerostáticos se han utilizado exclusivamente para el contrabando", ha explicado Liubajevas en declaraciones a la radiotelevisión pública del país (LRT), subrayando que se trata de elementos muy condicionados por la meteorología: "Resulta difícil predecir dónde aterrizarán; por eso, los contrabandistas los equipan con transmisores GPS. Así, si un globo cae, se puede localizar la carga posteriormente", ha añadido.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, este es el segundo incidente de esta naturaleza registrado esta semana, después de que este pasado miércoles más de 30 vuelos --con un total de 4.000 pasajeros a bordo-- se vieran afectados por el cierre temporal de los dos paso fronterizos restantes con Bielorrusia (Medininkai y Salcininkai), también por el avistamiento de varias docenas de globos del mismo tipo.

Así las cosas, la primera ministra, Inga Ruginiene, ha advertido de que Lituania podría considerar el cierre total de su frontera con Bielorrusia si estos incidentes continúan. Asimismo, según LRT, el Ejecutivo lituano estaría barajando la imposición sanciones más severas al contrabando, al tiempo que trabaja conjuntamente con el tejido empresarial local en soluciones más técnicas para prevenir incursiones similares con globos.