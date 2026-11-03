Los rebeldes hutíes denuncian tres muertos y ocho heridos en un ataque atribuido a la aviación saudí

Archivo - Destrucción causada por un presunto ataque aéreo saudí contra un mercado en Taiz - Yin Ke / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La insurgencia hutí de Yemen ha denunciado este martes un ataque aéreo de las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí que habría provocado la muerte de tres personas y heridas a otras ocho en una fábrica de calzado en la suroccidental provincia de Taiz, la más afectada por la guerra que envuelve a los rebeldes y al Gobierno yemení reconocido internacionalmente junto a la alianza que encabeza Riad.

Así lo ha anunciado en redes el portavoz de la cartera de Salud hutí, Anis Alasbahi, que ha afirmado que las once víctimas son "trabajadores de la fábrica". Asimismo, ha advertido que "los equipos de rescate siguen trabajando en el lugar de los hechos", situado en el distrito de At Taiziya, al norte de la capital provincial.

El propio portavoz denunciaba apenas unas horas antes la muerte de tres niños y las heridas de diversa gravedad causadas en otros tantos menores por otro ataque atribuido a la aviación saudí en el sur de la provincia de Taiz, en el distrito de Ash Shamayatain.

Tras ello, Alasbahi compartía el balance de víctimas de las autoridades hutíes en las últimas 24 horas bajo "la agresión saudí", cifras que incluyen la muerte de 17 personas, "la mayoría de ellas niños", y heridas a otras 59, entre las que apuntaba también a "un gran número de niños".

"La gran mayoría de las víctimas son niños, lo que confirma que los ataques aéreos tenían como objetivo refugios, barrios residenciales y mercados concurridos", ha denunciado, argumentando que "el bombardeo aéreo continuado durante este periodo refleja una política sistemática destinada a causar el mayor número posible de víctimas civiles".