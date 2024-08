Un rector del CNE de Venezuela denuncia la "falta de transparencia y veracidad" de los resultados electorales

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Juan Carlos Delpino Boscán, ha denunciado este lunes en un comunicado la "falta de transparencia y veracidad" de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro a pesar de las denuncias de fraude de la oposición.

"Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados", ha apuntado Delpino en un comunicado recogido por la prensa venezolana. "Carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados", ha subrayado.

"Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados", ha añadido.

Delpino considera que "el proceso se desarrolló con relativamente pocas incidencias". Sin embargo, tras el cierre de las mesas de votación "se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros de votación".

Además, destaca que según los protocolos establecidos, "la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas", pero "la transmisión fue interrumpida (...) por un presunto hackeo, habiendo silencio y una demora no explicada".

A las 21.00 horas del propio día de las elecciones se informó a Delpino de este presunto hackeo que redujo la transmisión a un 58 por ciento. "Ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR a los 'data center' de los comandos y la falta de solución efectiva al presunto hackeo, tomé la decisión no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín", que daba a Maduro como vencedor con un 51 por ciento de votos.

Delpino se negó posteriormente a asistir al acto de proclamación de Maduro como presidente electo, el 29 de julio, "manteniendo mi postura en desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso".

El rector considera alerta además de "la falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa (...) afectando la cadena de confianza de la auditoría y generando incertidumbre".

Delpino también se ha referido al recurso de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha cotejado las actas con los resultados del sistema electrónico y ha confirmado la victoria de Maduro en los comicios.

"Considero que la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial, convocando a los técnicos y peritos electorales a cotejar las actas que posee el CNE desde el día de la elección con las que tienen los diferentes comandos de campaña y que las mismas sean auditadas por veedores internacionales y certificadas de manera independiente", ha argumentado en línea con la postura de la oposición.

Delpino ha enumerado otra serie de circunstancias que también habrían afectado a los comicios previos a la fecha de la votación, como la "preocupante falta de reuniones" del directorio del CNE "que impedía su funcionamiento efectivo", "se discutió el derecho al voto de los venezolanos en el exterior", el proceso de inscripción de candidatos con "falta de equidad en los horarios asignados a las organizaciones políticas" o el veto a la participación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.