Registrado un terremoto de magnitud 6,2 frente a Molucas, en el este de Indonesia

Epicentro del terremoto de magnitud 6,2 registrado al sur de Molucas, Indonesia - EUROPA PRESS

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han informado este viernes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Ritcher en el mar de Banda al sur de las islas Molucas, situadas en el este del país asiático, que ha descartado alertas de tsunami.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica del país (BMKG, por sus siglas en indonesio) ha señalado en un comunicado que el seísmo ha tenido lugar a las 18.56 horas (hora local) en aguas a 162 kilómetros al suroeste de Molucas y a poco más de 140 kilómetros de profundidad.

Las autoridades, que hasta el momento no han informado de víctimas ni de daños, han emplazado a la población a mantener la calma ante posibles réplicas y a evitar permanecer en edificios o instalaciones que presenten grietas o desperfectos a causa de los temblores.

El archipiélago de Indonesia se encuentra enclavado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que le convierte en escenario recurrente de este tipo de fenómenos. En esta zona se registran alrededor del 90% de los terremotos a nivel mundial.