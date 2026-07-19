Rescatadas 53 personas tras volcar un ferry con 133 personas a bordo en Guyana

Rescate tras el vuelco de un ferry en Guyana - GOBIERNO DE GUYANA

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 53 personas han sido ya rescatadas con vida tras volcar en la noche del sábado un ferry con 133 personas a bordo --116 pasajeros y 17 tripulantes-- en las costas de Guyana, según han informado las autoridades del país caribeño.

El primer ministro guyanés, Mark Phillips, ha informado de estas cifras tras el siniestro en la región del Esequibo del ferry 'MV Barima', una embarcación que lleva en funcionamiento desde hace 89 años, informa el portal de noticias guyanés News Room.

"Vamos a rescatar a todos", ha destacado Phillips en rueda de prensa este domingo. Los supervivientes ya rescatados han sido trasladados a un centro médico para recibir atención sanitaria bajo la supervisión del doctor Frank Anthony. Además se han establecido dos centros de acogida en la Región 1 para facilitar el contacto con los familiares de las víctimas. Por el momento no se han publicado nombres ni de rescatados ni de desaparecidos.

El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, ha destacado que se han movilizado medios estatales de los Guardacostas y también privados para reforzar las labores de rescate, además de un helicóptero. "Estamos centrados en rescatar a la gente que hay a bordo", ha subrayado.

El transmisor de de emergencia (ELT) y las bengalas de emergencia han facilitado la localización de la embarcación a unas 10 millas marítimas de la costa. Edghill ha resaltado que el 'MV Barima' contaba con 250 chalecos salvavidas y seis balsas hinchables conforme normativa.

El ferry se dirigía al puerto de Kaituma tras partir a las 15.15 horas del sábado. A las 23.01 la Torre de Control de Timheri se recibió un mensaje de emergencia que propició la movilización de los servicios de emergencia.