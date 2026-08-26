Rescatados más de 120 migrantes en aguas al sur de la isla griega de Creta

Archivo - Rescate de migrantes en aguas situadas frente a la isla griega de Creta - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 migrantes han sido rescatados por las autoridades griegas en la costa de la isla de Creta, tras cruzar el mar Mediterráneo en tres pequeñas embarcaciones desde el noreste de Libia.

En concreto, la Guardia Costera griega ha señalado que las tres embarcaciones han sido localizadas en el mar al sur del puerto de Kali Limenes, situado en el centro de la costa meridional de Creta, según ha recogido el diario heleno 'Kathimerini'.

La cifra de migrantes, que asciende a 124, incluye cuatro mujeres y seis niños, y, según ha señalado la autoridad griega, todos ellos han sido hallados en buen estado de salud.

En lo que va de año, cerca de 12.000 personas han logrado cruzar el mar, mientras que el total de llegadas a Grecia --incluidas las personas que viajan en pequeñas embarcaciones proporcionadas por traficantes desde la costa turca o que cruzan la frontera terrestre con Turquía-- ha superado las 22.000, según los datos recogidos por el citado periódico. El año pasado, un total de casi 49.000 migrantes irregulares entraron en el país heleno.