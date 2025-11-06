El rey Carlos III retira oficialmente el título de príncipe a su hermano Andrés

Archivo - El hermano del rey Carlos III, Andrew Mountbatten Windsor, despojado de su título de príncipe por sus vínculos con Epstein - Europa Press/Contacto/Dinendra Haria - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rey Carlos III ha retirado oficialmente el título de príncipe a su hermano Andrés, tal y como anunció la semana pasada la Casa Real británica en medio de las constantes acusaciones y sospechas sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El registro público oficial de Reino Unido, La Gaceta, ha confirmado a través de una notificación en su página web que el cambio entró en vigor a principios de esta semana: "El rey ha tenido a bien (...) declarar que Andrés Mountbatten Windsor ya no tendrá derecho a ostentar ni disfrutar del tratamiento, título o atributo de 'Alteza Real' ni de la dignidad titular de 'príncipe".

Esta confirmación llega apenas una semana después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, que ha sido expulsado a su vez de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, alegando que estas medidas eran "necesarias a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra".

El propio Andrés ya anunció durante el mes de octubre que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraen" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.