Rodríguez plantea la recién aprobada ley de amnistía como vía para acabar con "el odio y la antipolítica" en Venezuela

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este viernes la importancia de la ley de amnistía y la ha presentado como un paso hacia la reconciliación nacional, instando al pueblo venezolano a "romper con el ciclo de odio y violencia política" al que ha asistido el país durante las últimas décadas para "avanzar desde la divergencia".

"Anoche recibí del Parlamento venezolano la ley de amnistía, una ley que es muy importante. ¿Por qué? Es para el Gobierno nacional. Cero odio. Tenemos que romper un ciclo del odio que llevó a Venezuela situaciones muy peligrosas, como la que vivimos el 3 de enero de este año", ha expresado la mandataria venezolana en una comparecencia pública recogida por la televisión estatal.

En la misma línea, Rodríguez ha insistido en la necesidad de "romper con ese ciclo de la antipolítica" que ha dado alas "al odio, el extremismo y el fascismo", así como a "violencia política (y) crímenes de odio". "Debe acabarse con eso", ha reiterado al tiempo que ha dado su reconocimiento "a las víctimas de todo este periodo de violencia política de 1999 hasta el año 2025".

"Porque las víctimas han mostrado desprendimiento para el perdón. Pero nosotros tenemos que avanzar, no podemos quedarnos atascados en el odio y en la confrontación", ha agregado antes de evocar la idea de un "proyecto nacional" hacia el que "avanzar" pese a las "divergencias y diferencias" aún existentes.

"Nuestro proyecto es el proyecto de Simón Bolívar. Y parte de ese proyecto, donde hay diferencias, es justamente en la distribución de la tierra. Claro que hay diferencias, y las tenemos que dirimir con respeto", ha continuado la presidenta encargada.

Estas declaraciones llegan después de que el Parlamento de Venezuela haya aprobado este jueves la ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.

El proyecto salió adelante con los votos de la unanimidad de la cámara dirigida por Jorge Rodríguez, quien ha aprovechado para "saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial", así como los miembros de la Asamblea Nacional.

Los diputados aprobaron la iniciativa en su segunda lectura, que fue aplazada en medio de las discrepancias entre el oficialismo y la oposición por uno de los artículos del texto que apuntaba a que los beneficiarios se tuvieran que poner "a derecho", es decir, a disposición de las autoridades pertinentes. Pese a ello, durante la primera sesión parlamentaria, los diputados avalaron por unanimidad hasta otros seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

