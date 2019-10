Rohani pide nuevamente el fin de las sanciones de EEUU contra Irán como condición previa para iniciar conversaciones

Publicado 26/09/2019 23:55:23 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS)

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha reiterado este jueves la necesidad de que Estados Unidos ponga fin a su campaña de "máxima presión" contra el país como condición previa para abrir un proceso de conversaciones.

En declaraciones desde Nueva York, a donde ha acudido para participar en la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario iraní ha manifestado que sólo después de la retirada de las sanciones "serán posibles las negociaciones".

Así, ha señalado que Estados Unidos "quería hacer responsable a la administración iraní de los problemas resultantes" de su decisión de volver a imponer sanciones contra el país tras retirarse en 2018 del acuerdo nuclear.

"Estados Unidos debe abandonar la 'máxima presión' como condición previa para demostrar que es posible negociar con esta Administración y alcanzar un acuerdo", ha subrayado, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

"Si Estados Unidos retira esta condición previa para hablar con Irán, la situación cambiará y podremos pensar sobre ello", ha indicado, antes de criticar la "incapacidad" de los países europeos para responder a la decisión de Washington de retirarse del acuerdo firmado en 2015.

En este sentido, ha defendido la decisión de Teherán de "reducir" parte de sus compromisos con el acuerdo debido a la falta de compromisos por parte de estos países para compensar a Irán por la salida de Estados Unidos del acuerdo y volver a imponer sanciones.

Por otra parte, ha vuelto a rechazar las acusaciones contra Irán por los ataques contra refinerías en Arabia Saudí y ha argumentado que "el pueblo yemení tiene derecho a defenderse de la agresión".

"El mundo sabe que las fuerzas yemeníes --en referencia a los rebeldes huthis-- tienen misiles de largo alcance y drones. Han atacado frecuentemente otras regiones en Arabia Saudí", ha dicho.

"Los que dicen que el ataque no fue lanzado desde Yemen deben presentar pruebas de sus afirmaciones", ha dicho, antes de desvelar que "líderes europeos" le han comunicado que "no hay pruebas que demuestren que los yemeníes no estuvieron detrás del ataque".