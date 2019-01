Rohani prevé que en "pocos meses" Irán lance un nuevo satélite pese a las críticas

Publicado 16/01/2019 14:45:04 CET

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha reiterado la voluntad de su Gobierno de proseguir la carrera espacial y ha previsto que en "pocos meses" se lance un nuevo satélite, a pesar de las críticas estadounidenses y europeas por las dudas que genera este tipo de actividad.

Irán fracasó el martes al no lograr poner en órbita un satélite bautizado como Payam, después de que supuestamente no alcanzase la velocidad necesaria en la tercera fase del proceso. A pesar de este fallo, no desiste y seguirá por la misma línea.

"Hemos logrado un gran éxito construyendo y lanzando satélites. Eso significa que vamos por el buen camino", ha afirmado Rohani, según unas declaraciones recogidas por los medios oficiales y la agencia Reuters. Los "problemas", ha añadido, son "menores", por lo que en "pocos meses" prevé un nuevo lanzamiento.

El Gobierno de Estados Unidos ha criticado estos trabajos y este mismo miércoles Francia, por boca de una portavoz del Ministerio de Exteriores, ha condenado la última intentona iraní por considerarla contraria a la resolución del Consejo de Seguridad en la que se consagra el acuerdo nuclear suscrito en el año 2015.

En este sentido, París ha recordado que para el lanzamiento de misiles es necesario utilizar una tecnología balística susceptible de ser utilizada también con fines bélicos. "El programa balístico iraní es un motivo de preocupación para la comunidad internacional y para Francia", ha apostillado la portavoz, según un comunicado del Ministerio.