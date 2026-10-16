Las RSF denuncian más de 30 muertos en un bombardeo del Ejército sudanés en Darfur

Archivo - Imagen de una desplazada en los campos sudaneses de Nyala (Darfur) - Gregg Brekke / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán han denunciado este viernes que un bombardeo del Ejército sobre un mercado de la ciudad de Nyala, la capital de la región de Darfur del Sur, ha dejado al menos 30 muertos y 43 heridos sin que los militares se hayan pronunciado hasta el momento. La Alianza Fundadora de Sudán (Tasis), una coalición de formaciones asociadas a las RSF, ha explicado que el ataque fue dirigido contra el mercado de Al Mawashi a través de un avión no tripulado procedente de una base militar empleada por Egipto, aliado del Ejército sudanés.

Como consecuencia de la "flagrante injerencia del Ejército egipcio en los asuntos sudaneses, 30 personas han sido asesinadas y otras 43 han resultado heridas.

"Atacar mercados concurridos y zonas pobladas constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario y, a todos los efectos, un crimen de guerra, al exponer las vidas de los civiles a ser blanco directo de ataques", condena la alianza.

La organización civil Emergency Lawyers también ha achacado al Ejército este bombardeo que ha dejado "decenas de muertos y heridos entre la población civil"; un ataque que "representa una grave violación de las normas del derecho internacional humanitario, que exigen la protección de civiles y bienes de carácter civil, y prohíben ataques indiscriminados y ataques que no distingan entre civiles y combatientes".

El ataque es el último episodio del devastador conflicto armado que ha terminado de devastar Sudán desde el 15 de abril de 2023, cuando la negativa de las RSF a integrarse en las filas del Ejército desató una guerra civil que, alimentada por los conflictos intercomunitarios en la región occidental de Darfur, han sumido al país en la catástrofe.