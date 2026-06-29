Rusia acusa a Ucrania de "aumentar su cooperación" con cárteles de México para el tráfico de droga en Europa

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han denunciado este lunes que Ucrania estaría "aumentando su cooperación" con cárteles de México para "facilitar de forma deliberada" el tráfico de drogas en Europa, incluido el fentanilo, antes de afirmar que estos grupos consideran el país como "un corredor seguro para acceder al mercado europeo".

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha indicado en un comunicado que "las fuerzas de seguridad ucranianas están facilitando de forma deliberada el aumento del tráfico de drogas desde América Latina hacia Europa". "Los intereses ucranianos son obvios", ha dicho.

"El régimen corrupto de (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski busca ingresos adicionales, especialmente ante la incapacidad de sus patrocinadores occidentales a la hora de satisfacer sus insaciables demandas. Kiev valora además el apoyo de los cárteles latinoamericanos en el reclutamiento de nuevos mercenarios para las Fuerzas Armadas ucranianas", ha sostenido.

Así, ha manifestado que "importantes grupos criminales latinoamericanos buscan expandir sus rutas de suministro para narcóticos, incluido el fentanilo, a causa de la intensificación de la campaña contra las drogas en Estados Unidos". "Consideran Ucrania como un corredor seguro para acceder al mercado europeo por la falta de controles fronterizos y de aduanas adecuados", ha explicado.

"Los puertos de la provincia de Odesa se están convirtiendo en el principal punto de transbordo para el narcotráfico hacia Europa a través de Polonia, Moldavia y Rumanía", ha indicado el organismo, que ha reseñado que "los cárteles latinoamericanos de la droga están interesados en acceder al mercado negro ucraniano de armas".

"Esto ilustra claramente el dicho: 'La guerra de uno es la madre de otro'. Aunque, ¿qué más se puede esperar del régimen atrincherado en Kiev, con su élite drogadicta al mando?" se ha preguntado el SVR, sin que las autoridades ucranianas hayan respondido por ahora a estas acusaciones desde Moscú.