Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Sumi

Archivo - Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de dos localidades en las provincias de Donetsk y Sumi.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que "las tropas rusas han tomado el control de la localidad de Miropolske, en Sumi", antes de agregar que "como resultado de operaciones ofensivas activas, la localidad de Dibrova, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.