Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones lanzados por Ucrania, que cifra en 85 las interceptaciones

Archivo - Imagen de archivo de un edificio residencial dañado por un dron ucraniano en Moscú, Rusia - Vlad Karkov/Sopa Images Via Zuma / Dpa - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes el derribo de cerca de 400 drones lanzados durante las últimas horas por las fuerzas de Ucrania, que por su parte han cifrado en 85 los aparatos interceptados, en el marco de una nueva noche de ataques cruzados que por ahora no deja informaciones sobre víctimas.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 399 aparatos no tripulados en varias regiones del país, así como sobre aguas del mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 por Moscú, en un paso no reconocido por la comunidad internacional.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las tropas rusas han lanzado 108 drones durante la noche y ha asegurado que 85 han sido interceptados. Sin embargo, ha confirmado impactos en siete puntos del país, al tiempo que ha alertado de que "el ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo".

Los últimos días han estado marcados por un repunte de los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, después de una reciente visita a sendos países por parte de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de intentar destrabar el proceso de negociaciones diplomáticas.