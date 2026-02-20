Rusia anuncia la "neutralización" de un sospechoso de planear un atentado en Stavropol por orden de Ucrania

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la "neutralización" de una persona sospechosa de planificar "un ataque terrorista" en la ciudad de Stavropol, capital de la región homónima (suroeste), "siguiendo instrucciones de los servicios especiales de Ucrania".

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha afirmado en un comunicado que los agentes del organismo "impidieron las actividades ilegales de un ciudadano ruso, miembro de una organización terrorista ucraniana prohibida en la Federación Rusa", antes de agregar que esta persona "preparaba un acto de terrorismo y sabotaje" siguiendo instrucciones de Kiev.

Así, ha detallado que el sospechoso planeaba llevar estas acciones "durante las actividades conmemorativas por el Día del Defensor de la Patria", que se celebra el 23 de febrero, al tiempo que ha especificado que el objetivo era "un edificio administrativo" de un fondo estatal destinado a apoyar a los soldados implicados en la invasión de Ucrania.

"Tras recibir instrucciones de sus responsables (en Ucrania) sobre cómo ensamblar un artefacto explosivo de fabricación artesanal, compró los componentes y los escondió", ha dicho el FSB, que ha agregado que el hombre empezó el jueves a preparar su "plan", lo que llevó a los agentes a lanzar su operación.

En este sentido, ha recalcado que "ofreció resistencia armada durante el arresto y fue neutralizado en el tiroteo". "No hay heridos entre las fuerzas de seguridad o los civiles", ha manifestado, antes de insistir en que el hombre "fue reclutado por un representante del régimen de Kiev a través de la plataforma de mensajería Telegram".

Por ello, ha vuelto a advertir a la población sobre el uso por parte de Ucrania de Internet y otras plataformas para "buscar a potenciales responsables de ataques de terrorismo y sabotaje para dañar al país". "Aquellos que se muestren de acuerdo a la hora de ayudar al enemigo, serán perseguidos y juzgados, exponiéndose a penas de cadena perpetua", ha zanjado.