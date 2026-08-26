Rusia anuncia la toma de control de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Sumi y Zaporiyia

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles la toma de control de otras dos localidades ucranianas ubicadas en las provincias de Sumi y Zaporiyia, en el marco de sus avances en el este del país al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en sendos comunicados en redes sociales que sus tropas han tomado Nezhenka y Pisarevka, en Zaporiyia y Sumi, respectivamente, sin dar informaciones sobre bajas en los combates y sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.