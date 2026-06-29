Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania

Archivo - Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en el este del país, en el marco de sus avances territoriales en la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Este han avanzado en las profundidades de las defensas enemigas y han liberado la localidad de Bogodárovka, en la provincia de Dnipropetrovsk", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin pronunciarse sobre posibles bajas en el marco de los combates.

Asimismo, ha afirmado que las tropas rusas siguen con sus avances en el interior de la estratégica localidad de Kostantinovka, en la provincia de Donetsk, donde habrían muerto 95 militares ucranianos en combates durante las últimas 24 horas.

Además, ha anunciado la muerte de otros 40 militares ucranianos en Krasni Líman, también en Donetsk, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado sobre estos comunicados militares publicados por Moscú.

Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.