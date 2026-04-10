Rusia asegura que la tregua en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa es de "carácter humanitario"

Archivo - Carros de combate del Ejército ruso cerca de la ciudad de Mariúpol en el marco de la invasión de Ucrania - Maximilian Clarke/SOPA Images vi / DPA - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han concretado este viernes que el alto el fuego anunciado la víspera en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa es únicamente de "carácter humanitario", si bien han recalcado que Moscú, "lo que desea es una paz sostenible y no una tregua", para lo que las partes tendrían que llegar a un acuerdo.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado durante una rueda de prensa que la Pascua es una "fiesta sagrada para Rusia, así como para Ucrania, para los ucranianos y para el pueblo ucraniano, por lo que (la tregua) tiene un carácter exclusivamente humanitario", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Asimismo, ha recalcado que la paz podría llegar "hoy a Ucrania si el presidente (Volodimir) Zelenski tomara las decisiones correspondientes", y ha instado al mandatario ucraniano a actuar "con responsabilidad" y "tomar las decisiones adecuadas". "Esto se ha dicho en reiteradas ocasiones", ha añadido.

Está previsto que el alto el fuego comience a las 16.00 horas (hora local) de este sábado, 11 de abril, y que concluya a última hora del domingo, 12 de abril. En este sentido, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, han recibido órdenes de cesar los combates en todos los frentes abiertos en el país vecino durante este breve período, si bien las tropas deberán estar listas para contrarrestar cualquier agresión por parte de Kiev, según las indicaciones.

Moscú ha anunciado ya que espera que Ucrania apoye esta tregua de Pascua deteniendo sus operaciones. "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", ha manifestado.

El presidente ucraniano, que pidió el pasado 30 de marzo un alto el fuego alegando el mismo motivo, ha aceptado la tregua. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el pasado año una tregua unilateral por la Pascua que se caracterizó por acusaciones mutuas de incumplimiento: mientras el presidente ucraniano denunció decenas de bombardeos y asaltos rusos, el lado ruso denunció miles de violaciones del alto el fuego.