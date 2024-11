Rusia avisa a EEUU de que el permiso a Ucrania para misiles de largo alcance ahonda su "implicación directa"

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha advertido de que la autorización del Gobierno de Estados Unidos a Ucrania para utilizar sobre suelo ruso misiles de largo alcance implica un aumento de las tensiones y supone, de confirmarse, un paso más en la "implicación directa" en el conflicto del país norteamericano.

Hasta ahora, Washington se había mostrado reacio a permitir que las fuerzas de Kiev disparasen los ATACMS sobre territorio ruso, pero este fin de semana varios medios estadounidenses, entre ellos 'The New York Times' y 'The Washington Post', han informado de un cambio en dicha doctrina.

Si finalmente se confirma este permiso, sería "una situación cualitativamente nueva" en el actual conflicto, ha señalado ante los medios el principal portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según la agencia Interfax. Peskov ha recuperado declaraciones del presidente Vladimir Putin para recordar que sólo los países de la OTAN pueden manejar los ATACMS.

Las autoridades rusas han dejado abierta la posibilidad de adoptar algún tipo de medida de represalia, en líneas similares con los avisos lanzados previamente. El ATACMS es un sistema de misiles supersónicos guiados que tiene un alcance máximo de unos 305 kilómetros.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no confirmó el domingo las informaciones, pero sí se refirió a la noticia. "Hoy los medios de comunicación hablan mucho de que nos dan permiso para estas acciones, pero los ataques no se realizan con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos. Estoy seguro de que lo harán", afirmó.