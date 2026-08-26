Rusia confirma la llegada a Moscú del jefe de la CIA y descarta un encuentro con Putin

Archivo - El director de la CIA, John Ratcliffe, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha confirmado este miércoles la llegada a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, en una visita sorpresa en la que no está previsto que vaya a mantener un encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya confirmación de la agenda desde Washington.

"No hay previstas reuniones (entre Ratcliffe) y el presidente", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en unas breves declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, ha recalcado que el objetivo del desplazamiento tiene relación con "los contactos entre las agencias de Inteligencia", sin más detalles, tal y como ha recogido el diario estadounidense 'The Washington Post'.

La confirmación por parte del Kremlin llega horas después de que diversos medios informaran de la llegada del director de la CIA a Moscú en un Boeing C-17, si bien ni el Gobierno estadounidense ni la agencia de Inteligencia han realizado declaraciones al respecto.