Rusia continúa sus avances en Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Dnipropetrovsk

Archivo - Un militar ruso en Ucrania - MINSITERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania con la toma de otras dos localidades en las provincias de Donetsk y Dnipropetrovsk, sin que el Ejército ucraniano se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado en sendos comunicados en su cuenta en Telegram que sus tropas han tomado durante las últimas horas Novopavlovka, en Donetsk, y Alekseyevka, en Dnipropetrovsk, sin dar detalles sobre posibles bajas entre sus fuerzas en los combates.

Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en Dnipropetrovsk, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk, una de las cuatro provincias --junto a Lugansk, Jersón y Zaporiyia-- anexionadas por Moscú en septiembre de 2024.