Rusia convoca a la encargada de negocios de Lituania tras la demolición de un monumento soviético

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Rusia. - Georg Hochmuth/APA/dpa - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han convocado este jueves a la encargada de negocios interina de Lituania en Rusia, Jolanta Tubaite, en señal de protesta por la demolición de un monumento en recuerdo de los militares del Ejército Rojo en la ciudad de Siauliai, en el norte del país.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha indicado que Tubaite ha sido convocada para trasladarle una protesta "enérgica" a raíz de las acciones "vandálicas" perpetradas por las autoridades lituanas en lo referente al monumento de cemento que representaba a los soldados y comandantes del Ejército Rojo.

No es la primera vez que Lituania retira un monumento de este tipo. En mayo de 2022, poco después del inicio de la invasión de Ucrania, el país retiró de la ciudad de Palanga un obelisco en memoria a los soldados soviéticos que murieron en la Segunda Guerra Mundial.

Datos del Ministerio de Cultura cifran en 160 las tumbas de soldados soviéticos en Lituania. Todas ellas han sido incluidas en el registro de propiedad cultural del país. Con la independencia de Lituania a principios de la década de los 90 comenzó también una operación de eliminación de estatuas y monumentos de la era soviética.