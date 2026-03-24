Rusia frustra una serie de ataques terroristas presuntamente vinculados a Ucrania en territorio ruso

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha informado este martes de que ha logrado frustrar una serie de ataques terroristas supuestamente vinculados a la Inteligencia de Ucrania y cuyo objetivo eran militares e infraestructuras del Ejército situadas en territorio ruso.

"Se ha prevenido una serie de ataques terroristas con artefactos explosivos improvisados y vehículos aéreos no tripulados planeados por la Inteligencia ucraniana contra efectivos que se encuentran en la zona de la operación militar especial, así como instalaciones estratégicas en la región de Moscú", ha indicado la entidad en un comunicado.

Así, ha explicado que se ha procedido a la detención de un ciudadano extranjero en Moscú, la capital rusa, que tenía en su poder más de 500 artefactos explosivos escondidos en plantillas térmicas para calzado que luego trataba de hacer llegar a los militares rusos a modo de "ayuda humanitaria".

"De acuerdo con un informe de los expertos en explosivos del FSB, la detonación se produce al conectar la plantilla a la red eléctrica y el objetivo era mutilar al soldado durante su misión en el campo de batalla", recoge el documento, que habla de intentos de "comprar drones de fibra óptica" por parte de una empresa de Moscú.

En este sentido, la Inteligencia de Ucrania habría hecho uso de cuentas "hackeadas de Telegram para contactar con la oficina de ventas de la mencionada compañía". "El FSB, el Ministerio del Interior y la Guardia Nacional están en máxima alerta para prevenir los actos de sabotaje y los ataques terroristas de Ucrania en Moscú", ha apuntado.