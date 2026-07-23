Rusia vuelve a atacar infraestructura portuaria de Ucrania en el sur del país

Archivo - Imagen de archivo de una bandera en el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia han informado este jueves de que han perpetrado nuevos ataques contra infraestructuras portuarias ucranianas en Odesa, en el sur del país, unos bombardeos que se producen tan solo horas después de que las fuerzas rusas atacaran centros logísticos y embarcaciones en la misma zona.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que como resultado de estos ataques en el puerto de Odesa "han sido alcanzadas varias instalaciones utilizadas para la carga, descarga y almacenamiento de productos y equipamiento de uso militar" por parte de Ucrania.

Asimismo, ha explicado que varios drones de ataque rusos han atacado una nave industrial donde se fabricaban componentes para vehículos aéreos no tripulados y un almacén con drones destinados al Ejército ucraniano.

La víspera, las fuerzas rusas atacaron también instalaciones similares en Chornomorsk, situada al sur de Odesa, si bien las autoridades ucranianas no se han pronunciado de momento sobre la presencia de víctimas o heridos.

Este mismo jueves, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 223 los drones ucranianos interceptados sobre su territorio, especialmente en regiones como Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Moscú, Oriol, Oremburgo, Riazán, Rostov, Samara, Sarátov y Tula, entre otras.