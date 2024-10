Rutte minimiza la presencia de Turquía en la cumbre de los BRICS: "No significa que no sea popular en la OTAN"

BRUSELAS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido este martes la pertenencia de Turquía a la OTAN, afirmando que es un importante aliado que forma parte integral de la organización, pese a los debates generados por su presencia en la cumbre de los BRICS en Rusia y su acercamiento a este grupo.

"No nos olvidemos de que Turquía es un importante aliado en la OTAN. Es uno de los Ejércitos mejor equipados en la OTAN y juega un papel vital en la geografía de la OTAN", ha señalado en declaraciones desde Estonia donde se ha reunido con el primer ministro, Kristen Micha.

En este sentido, el ex primer ministro neerlandés ha reconocido que si bien Ankara trabaja estrechamente con algunos de los miembros de los BRICS y eso genera debates en la OTAN y fuera, "no significa que Turquía no sea popular en la OTAN y la OTAN no sea popular en Turquía".

De esta forma ha salido al paso de la polémica por el acercamiento de Ankara a los BRICS, grupo al que ha solicitado sumarse y que le convertiría en el único aliado de la OTAN en este bloque del que forman parte China y Rusia. Por el momento las autoridades turcas han defendido compatibilizar la condición de miembro de la OTAN con la futura entrada en los BRICS.