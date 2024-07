¿Qué se sabe de Thomas Matthew Crooks, el joven que ha disparado a Trump?

MADRID, 14, Jul. (EUROPAPRESS)

El expresidente Donald Trump ha sufrido un intento de asesinato este sábado en un acto de precampaña celebrado en Pensilvania del que ha sido evacuado con sangre en el rostro tras ser tiroteado por un hombre ya identificado que ha sido "neutralizado" por las fuerzas de seguridad, según han confirmado fuentes policiales.

El FBI ha identificado a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania, como el principal involucrado en este "intento de asesinato" del expresidente Donald Trump.

Thomas Matthew se encontraba en el tejado de un edificio situado fuera del recinto en el que se celebraba el evento; a una distancia de unos 120 ó 150 metros del político, según un análisis de posiciones elaborado por la CNN en base a los informes recibidos.

Shooter was about 150 yards from Trump on a rooftop with a direct line of sight to the stage.

It defies every security protocol ever written that this rooftop was not secured, and law enforcement personnel were not standing up there. pic.twitter.com/a1WfwMRZPA