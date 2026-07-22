Salam visita una "zona piloto" en el sur de Líbano y promete trabajar para la "retirada completa" de Israel

Archivo - El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, durante una reunión oficial en febrero de 2026 (archivo) - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha realizado este miércoles una visita a una "zona piloto" en la que el Ejército libanés ha iniciado su despliegue tras el repliegue israelí y ha prometido desde allí trabajar para lograr la "retirada completa" de las tropas de Israel de territorio del país asiático.

"Este es un momento nacional de gran trascendencia política y moral, pues marca el inicio de la retirada israelí de nuestro territorio", ha manifestado Salam desde Zautar al Garbiyé, en unas declaraciones pronunciadas junto a una bandera libanesa y dirigidas "especialmente a la población del sur" de Líbano.

Así, ha recordado que Beirut mantiene que el objetivo es "la retirada completa de Israel de todo el territorio" y ha explicado que este programa de "zonas piloto" es "solo el comienzo". "Estamos decididos y seguiremos movilizando todos nuestros esfuerzos políticos y diplomáticos para lograr la retirada total (de Israel) de todo el territorio", ha reiterado.

"Estamos aquí para garantizar que hemos empezado a dedicar todos los recursos del Estado para facilitar su retorno", ha prometido a la población desplazada por la invasión israelí, lanzada a principios de marzo tras el disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá en respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el Ejército y las fuerzas de seguridad libanesas están presentes para proteger a la gente que regresa, y paralelamente al despliegue del Ejército, se seguirán abriendo carreteras, retirando escombros y proporcionando servicios esenciales, para que la gente pueda regresar a sus hogares y aldeas de forma segura y digna".

"También hemos comenzado los preparativos para restablecer todos los servicios esenciales, incluidos el agua, la electricidad y las comunicaciones, y estamos trabajando para asegurar viviendas prefabricadas y todo lo necesario para una transición sin contratiempos", ha destacado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Por último, el primer ministro libanés ha incidido en que "el retorno de la vida al sur no es solo un lema, sino que se trata de un objetivo nacional con el que el Estado está comprometido". "El regreso de nuestro pueblo a su tierra es la mayor expresión de la unidad y la soberanía de Líbano", ha remachado.

La visita de Salam ha tenido lugar un día después de que el Ejército libanés confirmara el despliegue de sus fuerzas en esta "zona piloto" en Zautar el Garbiyé, de la que se ha retirado el Ejército de Israel, un proceso supervisado por el Grupo de Coordinación Militar de Líbano (MCG4L), que cuenta con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco entre Israel y Líbano.

Estados Unidos e Israel confirmaron el lunes el inicio de la operación para salir de las zonas delimitadas en el sur del Líbano en el acuerdo. "Como parte de este programa piloto, equipos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Ejército estadounidense y las Fuerzas Armadas libanesas están llevando a cabo tareas de coordinación y planificación para la aplicación continuada del acuerdo", explicó el Ejército israelí, que subrayó no obstante que "responderá con firmeza ante cualquier violación del acuerdo".