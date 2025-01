Save the Children dice que el acuerdo de alto el fuego "no es suficiente" y reclama que sea "permanente"

La ONG reclama "intensificar los esfuerzos para acabar con el asedio y permitir la entrada de ayuda sin restricciones"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Save the Children ha reclamado ha afirmado que el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la Franja de Gaza "no es suficiente" y ha pedido que se consolide de forma "permanente" y que se permita la entrada "sin restricciones" de ayuda humanitaria al enclave para satisfacer las necesidades de la población civil.

"Esta pausa ofrece un respiro vital, pero no es suficiente. Es esencial que se transforme en un alto al fuego permanente y que se intensifiquen los esfuerzos para acabar con el asedio y permitir la entrada de ayuda sin restricciones", ha dicho la directora ejecutiva de la ONG, Inger Ashing, quien ha agregado que "los niños y niñas deben recibir la asistencia que necesitan de forma segura para salvarles del hambre y enfermedades".

Así, ha recalcado que el acuerdo llega muy tarde y ha lamentado que "incluso para los niños y niñas que han sobrevivido, sus infancias han sido robadas, reemplazadas por lesiones y discapacidades, daños mentales potencialmente irreversibles, la pérdida de familiares y amigos, la destrucción de hogares, escuelas y centros de salud, y las consecuencias imborrables del hambre infantil, la malnutrición y las enfermedades".

Ashing ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar una rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la infancia en Gaza y ha argumentado que "esto también significa abordar las causas profundas de los repetidos episodios de violencia: poner fin a la ocupación, levantar el bloqueo sobre Gaza y crear las condiciones para una paz duradera y definitiva".

"Cualquier solución que no contemple un alto al fuego definitivo y la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas está muy lejos de la seguridad, asistencia y derechos más amplios que los niños y niñas palestinos necesitan, merecen y a los que tienen derecho, y significará que la comunidad internacional les estará fallando una vez más", ha zanjado.

El acuerdo, alcanzado tras meses de conversaciones indirectas, estará dividido en tres fases. La primera de ellas tendrá una duración de 42 días y en la misma se certificará el cese de hostilidades, la retirada de las tropas israelíes hacia la frontera y el intercambio de 33 rehenes por presos palestinos.

La segunda fase consistirá en la distribución de ayuda humanitaria "segura y eficaz" en gran parte de la Franja de Gaza, devastada tras más de 15 meses de ofensiva israelí. También se llevará a cabo la reparación de centros sanitarios y se permitirá el ingreso al enclave de suministros civiles y combustible. Según se certifique la primera fase se darán a conocer más detalles de la segunda y tercera etapa del pacto.

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados. Desde entonces han muerto más de 46.700 palestinos en la Franja, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, a los que se suman más de 850 fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad y en ataques ejecutados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.