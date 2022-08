Scholz asegura que la turbina del Nord Stream 1 reparada en Canadá está lista para su entrega

MULHEIM AN DER RUHR (ALEMANIA), 3 Ago. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha asegurado este miércoles que la turbina del gasoducto Nord Stream 1 reparada en Canadá está lista para su entrega, en el marco de una visita a la compañía Siemens Energy en la ciudad alemana de Mulheim an der Ruhr.

"La turbina está ahí, se puede entregar. Alguien tiene que decir que la quiere y entonces estará ahí muy rápidamente", ha explicado, antes de agregar que tras ello no habría nada que impidiera el transporte de gas a través de Nord Stream 1, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

"Todas las razones técnicas aducidas no son comprensibles desde el punto de vista de los hechos", ha manifestado. Así, ha apuntado que no hay motivos para que la turbina no sea entregada, si bien ha reconocido que, a la vista de la guerra rusa en Ucrania, hay que tener en cuenta que "siempre puede haber algún pretexto para que algo no funcione".

La turbina se encuentra almacenada de forma temporal tras su reparación en las instalaciones de Siemens Energy, a la espera de ser enviada a Rusia. Desde junio, Moscú ha reducido las entregas de gas a Alemania a través de Nord Stream 1.

La empresa estatal rusa Gazprom justificó esta decisión citando que una turbina estaba pendiente de reparación y acusó en repetidas ocasiones a su socio contractual, Siemens Energy, de no haber facilitado los documentos e información necesarios para la entrega y reinstalación de la máquina. Siemens Energy rechazó las acusaciones.