La secretaria general de Amnistía: "EEUU y Alemania podrían ser hallados cómplices del genocidio en Gaza"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha alertado este lunes de que algunos países, principalmente Estados Unidos y Alemania, "están fallando a la hora de evitar los crímenes" cometidos por Israel en la Franja de Gaza con una postura que los sitúa en el "lado erróneo de la historia", por lo que corren "un grave peligro de ser hallados cómplices del genocidio" en el enclave palestino.

Así se ha pronunciado durante una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha explicado que el grado de complicidad de estos países "deber ser analizado en profundidad" dado que existe "un alto riesgo de que estén implicados". "Estados Unidos, en particular, ha hecho todo lo posible en los últimos 14 meses para ofrecer a Israel armas que han sido usadas para exterminar palestinos y ha protegido a Israel de la crítica y el escrutinio ante el Consejo de Seguridad de la ONU", ha lamentado.

"Están apoyando a un Gobierno que está cometiendo el crimen de genocidio", ha puntualizado antes de matizar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, solo cuenta con la seguridad de que puede desplazarse hasta territorio estadounidense sin correr el peligro de ser detenido, habida cuenta de la orden de arresto emitida en su contra por el Tribunal Penal Internacional (TPI).

En este sentido, ha aclarado que "son pocos los países que han dicho que no cooperarán o que no saben si lo harán", si bien ha incidido en que Estados Unidos sí ha reivindicado su negativa. "La mayoría, sin embargo, sí se ha comprometido a cooperar", ha manifestado, no sin matizar que Francia "se ha equivocado por completo en la cuestión de la inmunidad" después de que el país galo se remitiera al Estatuto de Roma --documento fundacional del TPI-- como herramienta para evitar una posible orden de arresto y entrega de Netanyahu en caso de que entre en el país.

"Si miramos el Estatuto de Roma vemos que la jurisprudencia no implica que Netanyahu se pueda beneficiar a la inmunidad dada la naturaleza de los crímenes que ha cometido. El hecho de que Israel no haya ratificado el estatuto es irrelevante para llegar a esta conclusión", ha dicho.

Callamard ha recalcado así que carece de dudas sobre el sistema judicial en Francia, que "detendrá e imputará a Netanyahu si entra en territorio francés". "Todavía tenemos una justicia independiente. El único país al que Netanyahu puede ir es Estados Unidos; en cualquier otro sitio corre el grave peligro de ser arrestado", ha puntualizado antes de afirmar que en "la mayoría de países de todo el mundo han adoptado una postura a favor de los palestinos en Gaza y contra las violaciones cometidas por Israel".

EL INFORME SOBRE GENOCIDIO

Callamard, que se ha reunido poco antes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que el informe publicado a principios de diciembre por Amnistía, en el que apunta a "claros indicios sobre el comportamiento genocida de Israel", sirva para que los países "pasen de decir lo correcto a hacer lo correcto". No obstante, ha lamentado que en Europa, en particular, exista una gran "lealtad histórica" con Israel, un "miedo al antisemitismo", habida cuenta del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

"Por estos motivos, además del interés geoestratégico, es difícil para los países occidentales adoptar una postura fuerte frente a las violaciones de Israel. Pero el mundo occidental es sólo una parte de una gran comunidad", ha subrayado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "en realidad son muchos más los países que han adoptado una postura contraria a las violaciones cometidas por Israel".

"Hasta ahora, muchos gobiernos han dicho lo correcto, incluyendo en países de Europa, como España, Bélgica, Noruega, Irlanda... Todos han solicitado el fin de las violaciones. Sin embargo, las palabras no son suficientes y necesitamos acciones. Y esperamos que el informe, que está lleno de pruebas sobre el genocidio y la existencia de una intencionalidad de cometerlo, sirva para impulsar estas acciones", ha explicado. Además, ha tildado de "residuales" algunas de las críticas vertidas contra el informe.

Callamard ha reivindicado a su vez la importancia de la metodología a seguir a la hora de calificar de genocidio estos crímenes de guerra en el marco de un conflicto armado. "Entendemos que en un conflicto hay objetivos militares, pero la existencia de estos objetivos no exime a las partes de la posibilidad de estar cometiendo un genocidio", ha argumentado al considerar que Amnistía Internacional ha hallado indicios de que no se trata de "meros accidentes" sino de acciones "deliberadas".

"Cuando atacas infraestructura civil alegando que existen objetivos militares, puede tratarse de un accidente. Pero si esto sucede durante 14 meses, y no solo una o dos veces, la cosa cambia. (...) Cuando Israel utiliza armas en áreas densamente pobladas, en un momento en el que hay presentes muchos civiles, durante la noche, y en barrios llenos de personas desplazadas, el objetivo es crear el mayor número de víctimas posible. Esto no es un accidente, esto es intencionado", ha manifestado.

En su opinión, el objetivo claro del Gobierno israelí es tratar de "destruir a los palestinos en Gaza, y eso es un intento de genocidio" por parte de un país al que acusa de violar el Derecho Internacional. Por eso, ha instado a la Unión Europea, Naciones Unidas y otros países, como Jordania y Arabia Saudí, a tomar medidas: "lo que faltan son acciones".

PLATAFORMA CONJUNTA

Callamard, que se reunirá este martes con el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tiene previsto mantener una serie de encuentros con líderes internacionales para reivindicar una "plataforma conjunta" que haga efectivas las medidas adoptadas por los países, que de forma individual "carecen de la fuerza suficiente".

"Claramente, la UE se ha visto inmersa en una falta de consenso sobre Israel y esto ha hecho disminuir el peso político e histórico del bloque a nivel global. Este es uno de los temas que hemos abordado con Sánchez, y esperamos que se pueda llegar a acuerdos para ejercer presión para que no se tomen solo decisiones individuales sino también colectivas", ha defendido.

Para ella, es "inaceptable" que un país como Alemania, "en nombre de su historia, se convierta en cómplice de genocidio". "Deben alejarse de esta posición porque es una lealtad que está fuera de lugar", ha añadido.

La secretaria general de la organización ha destacado que "algo debe pasar pronto por el bien de los palestinos". "Durante esta entrevista más palestinos están muriendo. No tenemos tiempo para esperar. Ellos no tienen ese tiempo, no tienen ese lujo. Es fundamental que se haga todo lo posible ahora mismo, que se usen todas las sanciones posibles para presionar; que se construya una coalición global para que los palestinos puedan ser salvados de ese genocidio", ha aclarado.

"Los palestinos y los israelíes tienen los dos derecho a la autodeterminación y a tener un Estado. Ahora mismo tenemos uno solo, que es el de Israel. (...) Hay un apartheid y una ocupación militar que son absolutamente inaceptables. El futuro debe llevar a estos dos pueblos a vivir en paz y lograr sus propias decisiones políticas. Para que esto sea posible tiene que acabar la ocupación militar y el apartheid", ha zanjado.