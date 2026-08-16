La seguridad pública domina los discursos de apertura de campaña de Lula y Flávio Bolsonaro en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva - Europa Press/Contacto/Paulo Lopes

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su gran rival para las elecciones de octubre, el senador Flávio Bolsonaro, han hecho de la seguridad pública su tema común en sus discursos de apertura de campaña que han pronunciado este domingo en sus respectivos feudos políticos de Sao Paulo y Río de Janeiro.

Lula, favorito por ahora en las encuestas, ha prometido la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública "para compartir responsabilidades con los estados y liberar al pueblo arrestando a todo aquel que crea ser dueño de una favela o un barrio pobre", ha asegurado rodeado de sus simpatizantes en el estadio Vila Euclides de São Bernardo do Campo.

El presidente de Brasil, por lo demás, se ha vuelto a presentar como el gran abanderado de la izquierda. "No permitiré que la derecha llegue al poder, una derecha que solía reírse de los niños que morían por falta de medicinas", ha manifestado Lula. "No sé qué futuro se imagina esta gente para el pueblo brasileño".

Flávio Bolsonaro, por el contrario, ha acusado a Lula de haberse quedado de brazos cruzados ante la criminalidad. Durante su apertura de campaña en la playa de Copacabana, el senador e hijo del ahora arrestado expresidente Jair Bolsonaro (condenado a 27 años por golpe de Estado), ha acusado a Lula de "pelearse con países a 10.000 kilómetros de Brasil", en referencia a Israel, "pero no se pelea con el ladrón, narcotraficante, violador, asaltante y asesino que tenemos al lado".

"O este gobierno está confabulado con el crimen organizado o son unos incompetentes", ha añadido Bolsonaro en declaraciones recogidas por el diario 'O Globo'.