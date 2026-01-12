El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump "asesinar" al ayatolá Alí Jamenei

Archivo - El senador estadounidense Lindsey Graham - Europa Press/Contacto/Laura Brett - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador republicano estadounidense Lindsey Graham ha emplazado este lunes al presidente del país norteamericano, Donald Trump, a "asesinar" al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, al hilo de las masivas movilizaciones que desde hace días sacuden las principales ciudades iraníes.

"Es hora de que se vaya. La gente quiere que se vaya. Donald Trump dice que la mejor forma de hacer a Irán grande otra vez es que los manifestantes ganen y que el régimen caiga. ¿Cómo lo haces? (...). Si yo fuese usted, señor presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente. Tiene usted que ponerle fin a esto", ha afirmado durante una entrevista con la cadena Fox News.

Graham ha pedido "ponerse del lado de la gente y no del ayatolá", a quien ha calificado de "Hitler moderno", de "nazi religioso" y de ser "una persona horrible".

Además, el senador considera que acabar con la vida de Jamenei traería paz a la región. "Si termina bien, llegará la paz. Cesará toda la actividad terrorista patrocinada por el Estado. Hezbolá, Hamás acabarían. Israel y los saudíes firmarían la paz", ha pronosticado. Por contra, "si el ayatolá se mantiene, sería un paso atrás Obama gigantesco".

"Tengo fe en usted, señor presidente. Confío en usted. Usted es el súper Ronald Reagan de nuestra época. Ponga fin a esto. Apoye al pueblo, señor presidente. Que sepan que va usted a matar a los opresores", ha remachado.