Sheinbaum celebra con Sánchez una "etapa renovada de diálogo y colaboración" entre España y México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 12 de noviembre de 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 12 de noviembre de 2026 - PRESIDENCIA DE MÉXICO / X
Europa Press Internacional
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 21:17
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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha aplaudido este jueves la "etapa renovada de diálogo y colaboración" con España durante una videollamada mantenida con su homólogo español, Pedro Sánchez.

"Reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración", ha manifestado Sheinbaum, una vez superados ya los roces abiertos a principios de año sobre el pasado histórico.

En su lugar, Sheinbaum ha celebrado la amistad entre dos "socios en materia económica, política y diplomática" que comparten "la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social".

Ambos líderes, por último, han acordado "colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas", que se realizará en 2027.

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