El Polisario cree que el próximo Gobierno puede liderar la solución del conflicto en el Sáhara y "reparar el daño"

El primer ministro de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Bucharaya Hamudi Beyun - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Bucharaya Hamudi Beyun, ha defendido que el Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre en España está en situación de poder liderar una solución del conflicto en el Sáhara Occidental y de "reparar el daño" que se hizo a los saharauis hace 50 años con la retirada de la que fue colonia española.

Para el dirigente del Polisario, es la "oportunidad de que España lidere un proceso de solución" para la que fue su colonia hasta 1976. "Con eso limpiaría la cara" después de que en 50 años "nadie tuvo la valentía de reparar la injusticia" que se cometió con los saharauis, que vieron como su territorio era invadido después por Marruecos, que a día de hoy sigue controlando tres cuartas partes del mismo.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su asistencia a EUCOCO, la conferencia europea de solidaridad con el pueblo saharaui que ha celebrado en Madrid su 50 edición, ha defendido que con las elecciones a la vuelta de la esquina "España está ahora mismo mejor situada que nadie para liderar una solución de acuerdo al Derecho Internacional".

"Con eso repararía ese daño que hizo, esa injusticia, con eso solucionaría un problema que está creando mucha tensión en la región, en el norte de África y la ribera sur del Mediterráneo", ha defendido.

"Nosotros le pedimos a cualquier partido que sea triunfante de las elecciones del 29 de noviembre que lidere una solución de acuerdo al Derecho Internacional", ha señalado Hamudi, incidiendo además en que España es la potencia colonizadora y no completó el proceso de descolonización, ya que el Sáhara Occidental sigue figurando en el listado de los territorios no autónomos de la ONU.

LA VÍA DE LA AUTONOMÍA HA FRACASADO

Preguntado por el hecho de que podría volver a ganar el PSOE, al que el Polisario acusa de "traición" al haber respaldado el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, o podría hacerlo el PP junto con Vox, el primer ministro saharaui dice que él lanza "una idea", si bien también remarca que la vía de la autonomía ha fracasado.

Eso es lo que ocurrió, según él, el pasado 30 de octubre en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando Rusia vetó la resolución presentada por Estados Unidos que apostaba por hacer del plan de autonomía la única solución para resolver el conflicto y que planteaba cambiar la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) para suprimir la 'R' que hace referencia a la consulta que debería haberse realizado.

"Pedro Sánchez y cualquier político de España sabe que esa vía fracasó, la autonomía fracasó", ha insistido, subrayando que ni siquiera Estados Unidos ha logrado imponerla, como intentó hacerlo en el Consejo de Seguridad, por lo que "hay que buscar otras alternativas".

PIDE AL PP QUE SEA "CONSECUENTE"

En cuanto al PP, que en su programa electoral presentado esta semana no habla de una vuelta atrás en cuanto al respaldo del plan de autonomía marroquí realizado por Sánchez en 2022, Hamudi ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo es que "sea consecuente con la posición que han defendido siempre que es el Derecho Internacional y la aplicación del Derecho Internacional".

"Eso es lo que ha dicho el PP siempre y espero que si triunfa el 99 sea consecuente con esa política y ese discurso", ha abundado, insistiendo en que la vía de una autonomía para el Sáhara Occidental bajo la soberanía marroquí ha fracasado.

Por otra parte, el primer ministro de la RASD ha dejado claro que el fin de la MINURSO no supone que se haya resuelto la cuestión del "derecho de autodeterminación de los saharauis" y ha vaticinado que lo que ocurrirá, seguramente, es que haya "una escalada en las acciones bélicas".

En este sentido, ha refutado que aunque el propio Mohamed VI haya asegurado que Marruecos respetará el alto el fuego --que el Polisario dio por roto en noviembre de 2020--, en realidad "están movilizando tropas, están reagrupando tropas y seguramente va a una escalada mayor en la guerra".

A su juicio, es "entendible" y una reacción al "fracaso que han sufrido en el Consejo de Seguridad" pese a haber "invertido todas sus capacidades" para "comprar países" para conseguir una solución que legitimara la ocupación sobre el Sáhara Occidental. "Eso no ocurrió y seguramente su reacción estará en tratar de invadir el territorio" liberado que controla el Polisario al otro lado del muro, ha pronosticado.

PREPARADOS PARA HACER FRENTE A MARRUECOS

Así las cosas, ha recalcado que los saharauis les harán frente. "Sé que no podemos compararnos en cuanto a hombres y material pero nuestra apuesta es por la calidad del combatiente saharaui en comparación del soldado marroquí". Su "ventaja", ha añadido, es que los saharauis luchan por una "causa justa", al contrario que los marroquíes, que "luchan por una causa que no es suya".

Es ahí donde se enmarca el llamamiento a la "movilización general" decretado esta misma semana por el presidente de la RASD y líder del Polisario, Brahim Ghali, quien precisamente por esta circunstancia no ha podido viajar a Madrid para participar en EUCOCO como preveía inicialmente.

Según ha explicado, esto lo que significa es que "todos los saharauis deben incorporarse a sus puestos de lucha: el combatiente en el frente, el maestro en la escuela, el enfermero en el hospital, el médico en el hospital..."

Hospitales y escuelas, ha incidido, "son puestos de combate muy importantes, tanto como el que está en el frente con un fusil". Todos los servicios deben estar garantizados y los combatientes tienen que saber que sus familias tendrán el agua y los alimentos que necesitan, ha añadido.

DISPUESTOS A NEGOCIAR CON RABAT

Por otra parte, el dirigente del Polisario ha reiterado que dejan la puerta abierta a la negociación con Marruecos. "En el pueblo saharaui estamos dispuestos a negociar soluciones hoy, mañana, siempre y cuando se respete el derecho de autodeterminación", ha puntualizado.

Hamudi ha asegurado que están "dispuestos a soluciones compartiendo la factura de la paz" y a respetar "el interés" que pueda tener Marruecos, pero siempre que esto no se haga en "detrimento del derecho de los saharauis a la autodeterminación", como se quería hacer ahora imponiendo la solución de la autonomía.

En el pasado, las negociaciones se enfocaban "a que los saharauis acepten la autonomía y por eso fracasaron". Por tanto, ha incidido, "tienen que pensar que hay que buscar otra vía porque esa vía no conduce a nada", apuntando a que es ahí donde puede entrar España, tras el fracaso de Estados Unidos, que en el último año auspició tres rondas de conversaciones entre las partes, en las que también participaron Argelia, principal valedor del Polisario, y Mauritania.