Frente Amplio frenará la venta de tomate del Sáhara ocupado como marroquí para proteger agricultura almeriense

El candidato de Frente Amplio al Congreso en Almería, Zacarías Lekal, y la coordinadora provincial de IU, María Jesús Amate, en un reparto de material electoral. - FRENTE AMPLIO

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Frente Amplio Andaluz para las próximas elecciones generales se ha comprometido a defender que el tomate del Sáhara ocupado deje de venderse como tomate marroquí para "proteger a la agricultura almeriense de la competencia desleal".

Así lo ha anunciado este sábado el cabeza de lista de la coalición al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, quien ha participado en un reparto de material electoral en el Bajo Andarax junto con la coordinadora de IU en Almería, María Jesús Amate.

Lekal ha unido la causa saharaui con el día a día del campo almeriense. "Vamos a defender a nuestra agricultura, protegiendo ese tomate que Marruecos vende como propio pero que es del Sáhara; un Sáhara Occidental que no es de Marruecos", ha afirmado.

En esta línea, también ha mostrado su compromiso con los derechos de los saharauis, que "merecen ese reconocimiento que llevan muchísimo tiempo pidiendo". "Desde Frente Amplio Andaluz siempre vamos a estar con el Sáhara Occidental", ha añadido tras confirmar su asistencia este mismo sábado al festival de música saharaui 'Música contra la Barbarie' que se celebra en Chirivel.

Según ha recordado Frente Amplio, en octubre de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló los acuerdos pesquero y agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, que se habían firmado sin el consentimiento del pueblo saharaui.

En otra sentencia del mismo día estableció que los tomates y melones recolectados en el Sáhara Occidental "deben llevar en la etiqueta ese territorio como origen, y no Marruecos". "Organizaciones agrarias como COAG llevan desde entonces denunciando la competencia desleal que suponen esas importaciones para los productores españoles y pidiendo que se cumpla la sentencia", han indicado.

El programa de Frente Amplio Andaluz recoge el cumplimiento estricto de esas sentencias, de modo que el Sáhara Occidental quede fuera de los acuerdos comerciales y pesqueros con Marruecos. También incluye la retirada del apoyo al plan de autonomía marroquí y la defensa del referéndum de autodeterminación que reconocen las resoluciones de Naciones Unidas.