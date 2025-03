Sheinbaum confirma que su móvil y correo electrónico antiguos fueron hackeados

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este lunes que uno de sus números de teléfono móvil y cuenta de correo electrónico fueron hackeados, si bien ha matizado que ya no los usa.

"Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico (...), pero es un teléfono que ya no uso para mi comunicación más personal", ha contado la mandataria en su rueda de prensa de este lunes cuando se le ha preguntado acerca de ello tras una información difundida por el diario 'The New York Times'.

Sheinbaum ha explicado que Apple se puso en contacto con la autoridades mexicanas cuando fue consciente de lo ocurrido. "La Agencia de Transformación Digital tomó cartas en el asunto" y "muy rápido lo revisó", ha contado.

La presidenta mexicana ha señalado que el uso de ese teléfono se remonta a 2008 y que era el utilizado también cuando ejercía como jefa de delegación en el municipio de Tlalpan. "Era un teléfono que conocía todo mundo", ha dicho, ya que era el que daba a los vecinos para que expresaran sus reclamaciones.

"Ese teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo, pero es un teléfono que ya no uso para mi comunicación más personal", ha contado, al tiempo que ha explicado que el correo electrónico pertenece a una primera cuenta "muy, muy antigua", que también tienen "muchas personas", que se abrió en Yahoo.

"Tengo la cuenta del Gobierno, que tiene todas las condiciones de ciberseguridad del gobierno", ha dicho.