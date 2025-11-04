Sheinbaum valora como "desproporcionada" la decisión de Perú de romper relaciones tras dar asilo a Betssy Chávez

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha valorado como "fuera de proporción" la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas en respuesta al asilo concedido en la Embajada de Lima a la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por rebelión en el autogolpe del expresidente Pedro Castillo, en 2022.

"Desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman", ha dicho la mandataria mexicana, quien ha explicado que se trata de una decisión unilateral de Perú y limitada al ámbito diplomático, no así al consular y al comercial. "Es una decisión de ellos", ha precisado.

Sheinbaum ha señalado que están a la espera de notificación oficial por parte de las autoridades mexicanas, pues hasta el momento sólo están al tanto de la decisión a través de declaraciones en los medios de comunicación.

En la víspera, el Gobierno de Perú emitió un comunicado en redes sociales anunciando la decisión de romper relaciones diplomáticas con México debido a las "reiteradas ocasiones" en las que ha intervenido en sus asuntos internos, en clara alusión a las declaraciones en contra del arresto de Castillo en diciembre de 2022.

Con respecto a ello, Sheinbaum ha reiterado este martes en rueda de prensa que esa detención fue "injusta" y tuvo un marcado carácter político y discriminatorio. "Siempre lo manifestamos y aquí dimos asilo a su familia", ha mencionado con respecto a la mujer e hijos del expresidente Castillo.

En la misma rueda de prensa, el subsecretario de Asuntos Exteriores de México, Roberto Velasco, ha explicado que a México le ampara para tomar la decisión de dar asilo a Chávez tanto su propia legislación como los convenios internacionales y que se optó por concedérselo al considerar que estaba siendo perseguida políticamente.