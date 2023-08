El sindicato de actores de EEUU quiere ampliar su contrato para proteger a los participantes de realities

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de actores de Estados Unidos SAG-AFTRA está buscando extender sus protecciones contractuales a aquellos que aparecen en programas de telerrealidad y han dicho que han "entablado conversaciones" con un bufete de abogados contratado por la estrella del reality 'Real Housewives', Bethenny Frankel.

"SAG-AFTRA es el Sindicato que representa a los artistas de la realidad", según ha explicado el sindicato en un comunicado recogido por la CNN en el que han añadido, que "dependiendo de la estructura de la producción y los artistas involucrados, podemos cubrir a estos artistas bajo nuestro Acuerdo de Código de Red".

SAG-AFTRA representa a 160.000 artistas que actualmente están en huelga en busca de un acuerdo que les brinde mejores salarios con respecto a los pagos residuales, mejores condiciones de trabajo y protección contra la invasión de la inteligencia artificial.

Frankel, quien se ha labrado una carrera como personalidad de los medios y empresaria desde que apareció en 'The Real Housewives of New York' y 'The Apprentice', ha estado abogando por que las estrellas de telerrealidad reciban protecciones sindicales completas.

"La telerrealidad ha existido durante décadas y mantuvo el entretenimiento durante la última huelga y explotó", escribió en el pie de foto de un video publicado en sus redes sociales el mes pasado, describiendo lo que le gustaría que sucediera en el ámbito de los reality shows: "Esto no es para personas como yo, que han prosperado y triunfado y se han abierto camino hasta la cima a pesar de las adversidades. Esto es para la próxima generación".

SAG-AFTRA ha explicado en su comunicado que están "listos para ayudar a Bethenny Frankel, junto con los artistas de reality y nuestros miembros en la lucha" y que están "cansados de que los estudios y las productoras intenten eludir a la Unión para explotar el talento en el que confían para hacer su producto".

"Alentamos a todos los artistas y/o miembros de realities a que se comuniquen con el Departamento de Contratos de Entretenimiento de SAG-AFTRA para que podamos trabajar juntos en la protección de los artistas de reality y poner fin a las prácticas de explotación que se han desarrollado en esta área y emprender un nuevo camino a la cobertura del Sindicato", han concluido.

El jueves, Frankel compartió una historia en su cuenta de Instagram sobre la última declaración de SAG-AFTRA, escribiendo en el pie de foto: "Usa tu voz. El ajuste de cuentas de los reality ha comenzado...".