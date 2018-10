El régimen responde a Annan que no retirará a los soldados de las calles hasta que se restablezca la seguridad

Actualizado 31/03/2012 5:06:56 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El régimen sirio de Bashar al Assad no retirará a las fuerzas de seguridad de las calles hasta que se restablezca por completo la seguridad, según ha asegurado este viernes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria, Jihad Makdisi. Así responde a las advertencias realizadas este viernes por el enviado especial conjunto de la Liga Árabe y Naciones Unidas para Siria, Kofi Annan, al Gobierno sirio para que cese la represión.

"No vamos a retirar a los soldados debido a la cantidad de civiles tomados como rehenes, al secuestro de pilotos (del Ejército sirio) y a las explosiones registradas frente a edificios oficiales", ha declarado Makdisi en una entrevista concedida a la televisión estatal siria. "El Ejército sirio no está contento rodeado de civiles, pero no les retiraremos (de las calles) hasta el completo establecimiento de la seguridad", ha añadido Makdisi.

El portavoz de Exteriores ha subrayado que el objetivo principal del Gobierno es "garantizar la seguridad de sus ciudadanos" y ha puntualizado que los combates no amainarán "hasta que el Gobierno y las demás partes se sienten en una mesa a dialogar". Estas declaraciones vienen a colación de la petición de Annan que exhorta a Damasco tener "gesto de buena voluntad" hacia el plan de paz "ahora" mediante la entrada en vigor de un alto el fuego "inmediato" y sin esperar a que lo haga "la otra parte".

En este sentido, Makdisi ha recordado que el plan de paz trazado por Annan es "no vinculante" y, por ende, "no constituye un contrato de adhesión, sino uno acuerdo entre las partes". No obstante, ha matizado que el Gobierno sirio "sí está interesado en implementarlo". Asimismo, Makdisi ha aseverado que los observadores internacionales que se contemplan en el plan de paz trabajarán "bajo el auspicio del Estado soberano sirio". "No somos Somalia", considerado un Estado fallido, ha sentenciado, "somos un Estado soberano, no una república bananera".

GESTIONES DIPLOMÁTICAS

Por otra parte, Makdisi ha remarcado que "el 40 por ciento de la solución a la crisis corre de la mano de Siria y de Kofi Annan que ha de visitar el resto de los países de la región para poder desbloquear el restante 60 por ciento de la solución". El portavoz de Annan, Ahmad Fawzi, ha confirmado que el mediador de la Liga Árabe y la ONU en Siria viajará próximamente a Teherán para abordar con las autoridades iraníes de la coyuntura siria. Bajo este cometido diplomático, Annan ha estado ya en El Cairo, Ankara, Doha, Pekín y Moscú, además de Damasco, y su previsión es incluye también viajar a Riad.

El portavoz de Exteriores sirio ha defendido "las importantes relaciones" que mantiene Damasco con Rusia y China, y ha ensalzado que estos vínculos son "el resultado de la sabiduría del Gobierno sirio".

En consonancia con los pronunciamientos del régimen, Makdisi ha acusado a los manifestantes sirios antigubernamentales de pretender "socavar la consolidación de la estabilidad (...), así como el proceso de reformas", ha recogido la agencia estatal de noticias siria, SANA.

En el marco del "proceso de renovación" de Siria, Makdisi ha asegurado que el Gobierno de Al Assad "mantiene informado a la ciudadanía, conforme a su deber, de los contactos diplomáticos y las decisiones políticas" que se están tomando. Por ello, "hemos explicado el propósito de la misión de Kofi Annan y por qué Siria lo aceptó después del fracaso de las anteriores misiones".

La represión de las manifestaciones y los brotes de resistencia prosigue en varios puntos del país, donde ya han perecido más de 9.000 personas desde el comienzo de los levantamientos en marzo del pasado año. Mientras se suceden las muertes de decenas de personas cada día, las gestiones diplomáticas impulsadas por la ONU y la Liga Árabe se intensifican, a tenor de la oposición de Rusia y China de aprobar condena alguna, para conseguir pacificar la situación.