Los socialistas franceses no apoyan la moción de censura contra Bayrou aunque dejan la puerta abierta en un futuro

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de los socialistas franceses, Olivier Faure, ha confirmado que no votarán la moción de censura contra el primer ministro François Bayrou, pero no eso no significa extender un cheque en blanco al nuevo Gobierno y ha advertido de que es "posible en cualquier momento" si no se cumple lo acordado.

Así, Faure ha adelantado serán los propios socialistas quienes presenten una moción de censura si el Parlamento "no tiene la última palabra" sobre la reforma de las pensiones, independientemente de que el Gobierno logre o no un acuerdo con los agentes sociales, una cuestión a la que el propio Bayrou se ha comprometido.

"Si tenemos la sensación de que el debate está bloqueado, presentaremos una moción de censura", ha advertido Faure, quien ha prometido que no serán muleta del Gobierno. "Seguiremos siendo oposición", ha remarcado, defendiéndose de las críticas de las fuerzas más a la izquierda del Partido Socialista (PS).

En ese sentido, Faure se ha dirigido a La Francia Insumisa (LFI), promotora de esta nueva moción de censura, para subrayar que los socialistas son "una izquierda que propone, que avanza" y "consigue victorias".

"Hemos elegido no practicar la política de los peores, porque eso podría llevar al poder lo peor de la política, la extrema derecha", ha dicho en su intervención durante la sesión de la Asamblea Nacional que analiza la moción presentada por LFI, que reprocha a los socialistas haber "renunciado a cualquier conquista social".

El diputado y dirigente de la LFI, Jean-Luc Mélenchon, ha reprochado al PS haber "fracturado" con esta decisión al Nuevo Frente Popular (NFP) --siglas bajo las cuales fueron de la mano junto a otras fuerzas de la izquierda a las pasadas elecciones legislativas--. "Pero se rinde solo", ha dicho

"Los otros tres grupos votan a favor de la moción de censura. Seguimos en la lucha", ha destacado Melenchon en su cuenta de X.

Este jueves, la Asamblea Nacional está debatiendo la moción de censura presentada por LFI, que cuenta tan solo con el apoyo de ecologistas y comunistas, después de que 53 diputados de los 66 socialistas que tienen escaño se posicionaran horas antes en una votación interna en contra de apoyar la medida.

En juego está la aprobación de los presupuestos, tal y como ha enfatizado horas antes de que tuviera lugar el debate la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, quien pidió a los socialistas que "actuaran "con responsabilidad".

Por su parte, François Bayrou envió una carta a los socialistas momentos antes de que tuviera lugar la sesión para confirmarles que se mantendrán algunas de las medidas que le habían exigido a cambio de su apoyo, como mantener el impuesto sobre las rentas altas, renunciar al despedido de 4.000 docentes del sistema público de educación, o dar al Parlamento la oportunidad de decidir sobre las pensiones.