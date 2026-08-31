Somalia anuncia la muerte del jefe de Inteligencia de Al Shabaab en una operación con "socios internacionales"

Militares de Somalia (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE SOMALIA

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte del jefe de Inteligencia del grupo terrorista Al Shabaab, Abdulahi Hashi Hirshi Labayir, en el marco de una operación llevada a cabo el 23 de agosto junto a "socios internacionales" en la región de Yuba Medio, situada en el sur del país africano.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, según sus siglas en inglés) ha apuntado en un mensaje en redes sociales que Labayir, alias 'Ijlas', entró a formar parte de Al Shabaab en 2006, tras lo que fue nombrado en 2013 como jefe de los servicios de Inteligencia del grupo, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda.

Así, ha resaltado que el hombre "jugó un importante papel en la recopilación de información, planificación y coordinación de planes de los extremistas", antes de agregar que "era uno de los sanguinarios que atormenta desde hace mucho al pueblo somalí". "Estaba acusado de atrocidades contra civiles", ha sostenido.

"Su asesinato supone un golpe a la cúpula y las capacidades de Inteligencia de los extremistas", ha recalcado la NISA, que no ha dado más detalles sobre la operación en la que murió 'Ijlas' ni sobre qué países estuvieron implicados. Asimismo, Al Shabaab no se ha pronunciado sobre la muerte del jefe de sus servicios de Inteligencia.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Somalia ha anunciado la puerta en marcha de "una gran operación" contra Al Shabaab en los alrededores de la ciudad de Basra, en la frontera entre los estados de Medio Shabelle y Bajo Shabelle (sur), antes de agregar que dos "altos cargos" no identificados figuran ya entre los muertos en esta nueva ofensiva contra el grupo.

"Las operaciones para desmantelar a Al Shabaab y liberar las zonas afectadas continuarán hasta que la amenaza que suponen los grupos terroristas sea eliminada y el pueblo somalí pueda vivir en una paz y seguridad duraderas", ha remarcado enredes sociales, al tiempo que ha ensalzado las labores de las fuerzas de seguridad y el Ejército en esta lucha contra el grupo extremista.

El grupo, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.