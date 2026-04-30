El sospechoso del ataque a una sinagoga en Londres pasó en 2020 por un programa de prevención de terrorismo

Zona acordonada por el ataque "terrorista" en una sinagoga en el norte de Londres - Europa Press/Contacto/Stephen Chung

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sospechoso de apuñalar al menos a dos personas frente a una sinagoga en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, en un ataque calificado por las autoridades británicas de "terrorista", pasó en 2020 por un programa de prevención de terrorismo.

El comisario de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, ha informado de que el presunto atacante, detenido por las fuerzas de seguridad en la víspera, tenía un historial de violencia grave y problemas de salud mental, según fuentes citadas por la cadena BBC.

El hombre de 45 años --identificado como Essa Suleiman, con nacionalidad británica y de origen somalí-- llegó legalmente al país y reside actualmente en el sureste de Londres. El presunto atacante permanece bajo custodia policial tras recibir atención médica.

La Policía Antiterrorista está al frente de la investigación y ha calificado el ataque como "terrorista". El ataque fue reivindicado por un grupo islamista vinculado a Irán conocido como Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados (HAYI, por sus siglas en árabe), si bien por el momento se desconoce la motivación.

MEDIDAS ADICIONALES CONTRA CÁNTICOS

El primer ministro, Keir Starmer, ha afirmado en una breve rueda de prensa este jueves que si bien el Gobierno británico "protege la libertad de expresión" durante las manifestaciones propalestinas, no puede tolerar que se glorifiquen ciertos discursos, especialmente porque "demasiadas personas" minimizan a día de hoy el antisemitismo.

"Si acudes a manifestaciones con gente que lleva imágenes de parapentistas (en alusión a los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023) sin denunciarlo, estás venerando el asesinato de judíos. Si te unes a quienes dicen que son partidarios de 'Globalizar la Intifada', estás incitando al terrorismo contra los judíos", ha sentenciado el primer ministro.

Así, ha reiterado que aquellos que usan dicha frase "deberían ser procesados" porque es "racismo extremo". "Este Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para erradicar el odio. Reforzaremos nuestra seguridad y protegeremos a nuestra comunidad judía", ha expresado.

Starmer ha instado así a la población a "abrir los ojos" ante el "dolor, el sufrimiento y el miedo del pueblo judío". "Estamos analizando qué medidas adicionales podemos tomar con respecto a las protestas, en particular en relación con los cánticos, las pancartas y la naturaleza repetitiva de las mismas", ha señalado.

Sus palabras se producen tras una tensa visita a Golders Green, donde ha sido abucheado por la multitud mientras dialogaba con las autoridades locales, acompañado de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, así como de Rowley.