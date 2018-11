Sturgeon dice que el Brexit refuerza la causa de la independencia de Escocia y que convocará otra consulta

Publicado 15/11/2018 15:30:36 CET

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha asegurado este jueves que la causa de la independencia del territorio está cobrando fuerza "cada día" y que, por ello, presentará planes para la celebración de un nuevo referéndum.

"Volveré a la cámara y daré a conocer mi punto de vista sobre ello, los detalles, cuando tengamos claridad", ha dicho ante el Parlamento regional la líder nacionalista escocesa, que se ha mostrado muy crítica con el texto de salida de la UE acordado por el Gobierno británico con Bruselas.

Tras reconocer que aún hay que esperar a la votación del Parlamento británico sobre el acuerdo y "cómo se desarrolla la saga", se ha mostrado convencida de que podrá cumplir su promesa de un segundo referéndum de independencia.

"No tengo dudas de que Escocia tendrá la oportunidad de elegir de nuevo sobre la cuestión de la independencia y cuando lo haga, confío en que Escocia elegirá ser un país independiente", ha sostenido la ministra principal, según informa el diario local 'The Scotsman'.

Sturgeon ha denunciado que el Gobierno escocés ha sido marginado en la negociación del Brexit por Londres y también se han minado las competencias del Parlamento escocés.

"La causa por la independencia se ha hecho más fuerte cada día y cuanto antes este Parlamento sea independiente, antes este país será independiente y no estará más a merced de gobiernos 'tories' que no tienen en mente nuestros mejores intereses", ha aseverado. "Ese día llegará y cuando lo haga no tengo duda de que Escocia elegirá ser independiente", ha insistido.