Sudán rechaza las conclusiones de la IGAD sobre la cumbre para un alto el fuego con las RSF

El organismo había anunciado un compromiso de las partes para un "alto el fuego incondicional" y un encuentro entre los líderes

EEUU celebra las negociaciones en Yibuti: "Por el bien del pueblo de Sudán y de la estabilidad regional"



MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Sudán ha anunciado este domingo que rechaza el comunicado emitido por la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) sobre la cumbre celebrada este fin de semana en Yibuti, en la cual el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) habrían acordado negociar un alto el fuego.

La postura del Gobierno sudanés es que considera que la declaración de la IGAD no es un documento legal y ha exigido al organismo que corrija el texto, ya que alega que su postura no fue tenida en cuenta. Según ha indicado el ministerio, el ente incluyó párrafos "sin justificación" que diferían de lo acordado en "algunas cuestiones importantes, de modo que no reflejaba la realidad de lo que se había acordado".

"En clara violación de lo que exige el estatuto de emitir decisiones por consenso entre los miembros, la Secretaría emitió una declaración final sin incluir las observaciones y reservas hechas por la delegación sudanesa. Por tanto, Sudán no considera que esta declaración represente lo que surgió de la cumbre y no la acatará hasta que la Presidencia y la Secretaría de la IGAD lo corrijan", reza un comunicado recogido por la agencia de noticias SUNA.

La delegación sudanesa ha solicitado su aprobación "en cualquier esfuerzo para resolver la crisis", que no se equipare a las Fuerzas Armadas "con la insurgencia" o eliminar que los líderes de la IGAD mantuvieron consultas con la delegación de las RSF, ya que el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán y jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, "que es uno de los líderes, no participó ni escuchó sobre las consultas con los representantes rebeldes".

El día anterior, el secretario ejecutivo de la IGAD, Workneh Gebeyehu, había aseverado haber logrado el "compromiso de los beligerantes sudaneses de convocar y acordar rápidamente un cese de hostilidades". "Un paso crucial para abordar las aspiraciones del pueblo sudanés", zanjó después de mostrarse "satisfecho con los exitosos resultados" de la cumbre en Yibuti.

Tras ello, la IGAD ha publicado este domingo un comunicado de la Asamblea Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, en el que expresa su "aprecio" por la "aceptación de las propuestas de la asamblea de un alto el fuego incondicional, la resolución del conflicto mediante el diálogo político y la celebración de una reunión individual con el comandante de las Fuerzas Armadas Sudanesas con la intermediación de la IGAD". Sin embargo, Sudán ha criticado que el organismo no haya incluido en su documento que Al Burhan ha establecido como condiciones 'sine qua non' para el encuentro la adopción de una tregua permanente y la "salida de las fuerzas rebeldes" de la capital.

Por su parte, las RSF han celebrado "los resultados" de la cumbre y han "valorado los grandes esfuerzos realizados" para alcanzar un acuerdo "que ponga fin a las hostilidades", mientras que han "alentado los esfuerzos internacionales para unificar iniciativas para encontrar una solución política liderada por la IGAD y la Unión Africana".

No obstante, han aclarado que su delegación rechazó asistir a la cumbre porque no se cumplió su requisito de que Al Burhan acudiera únicamente como representante del Ejército sudanés y no del Consejo de Soberanía, ya que las RSF no reconocen "la existencia de ninguna autoridad legítima en Sudán". A pesar de ello, el líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti', su "visión para poner fin a la guerra y el camino hacia una solución política integral" en una reunión oficial al margen de la cumbre.

En cuanto a la reunión entre ambos, tal y como han indicado las RSF, Dagalo ha aceptado el encuentro bajo la condición de que Al Burhan "asista en calidad de comandante del Ejército y no como jefe del Consejo de Soberanía", ya que consideran que su condición "no se basa en ninguna base constitucional o legal".

EEUU PIDE "CONVERSACIONES SIN DEMORA"

El Gobierno de Estados Unidos ha "aplaudido el liderazgo de la IGAD" para "asegurar el fin inmediato de los combates" entre el Ejército sudanés y las RSF, y ha "acogido con satisfacción los compromisos declarados" durante la cumbre sobre "un alto el fuego incondicional y una reunión" entre los líderes beligerantes.

"Por el bien del pueblo de Sudán y de la estabilidad regional, Estados Unidos exige al Ejército sudanés y las RSF que respeten estos compromisos y entablen conversaciones sin demora. Nos sumamos a la IGAD para reiterar a las partes beligerantes que no existe una solución militar aceptable para el conflicto en el Sudán", reza un comunicado del Departamento de Estado estadounidense.

Asimismo, Washington se ha mostrado "orgulloso" de su "firme asociación y apoyo a los esfuerzos de la IGAD y de la Unión Africana "para resolver la crisis en Sudán", al tiempo que ha asegurado estar comprometido con facilitar un diálogo civil inclusivo" y reanudar la transición democrática.

Con todo, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha indicado que "comparte la profunda alarma de la IGAD por el precio particular que el conflicto ha cobrado entre las mujeres y los niños, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto".

Actualmente, Sudán ha cumplido más de ocho meses de conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), enfrentamientos que estallaron el 15 de abril tras las fuertes discrepancias sobre la integración del entonces grupo paramilitar --ahora declarado en rebeldía-- en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento de Omar Hasán Al Bashir después de 30 años de poder.

La guerra en Sudán ha devastado por completo el país y generado una de las mayores crisis humanitarias de tiempos recientes en África. El país suma, conflicto tras conflicto, casi siete millones de desplazados forzados y la última guerra se ha retroalimentado con un histórico conflicto intercomunitario en la región de Darfur, escenario, según ONG, de constantes atrocidades desde el estallido de la guerra.