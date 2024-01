El Supremo de Pakistán permite al presidente del gran partido opositor del país que se presente a las elecciones

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Pakistán ha admitido finalmente que Parvez Elahi, el presidente del principal partido de oposición del país, Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), pueda presentarse a las elecciones del 8 de febrero a pesar de estar encarcelado por múltiples investigaciones de presunta corrupción y apropiación indebida, en un respiro para una formación cuyo líder, el ex primer ministro Imran Jan, se encuentra entre rejas e inhabilitado y sus candidatos tienen que comparecer en calidad de independientes.

Elahi y otros cuatro candidatos del PTI acudirán finalmente a las generales después de que el Supremo haya anulado una decisión de un tribunal inferior al no encontrar "razones válidas" que justificaran el impedimento y considerar que el derecho de los votantes a depositar su papeleta en favor de Elahi es más importante que los cargos por los que ahora mismo se encuentra encarcelado, en particular porque todavía no ha sido condenado, a diferencia de Jan.

El presidente del PTI (Movimiento por la Justicia de Pakistán) había conseguido que el Supremo atendiera su apelación para revocar un dictamen previo del Alto Tribunal de Lahore, que a su vez había ratificado la decisión inicial adoptada por el Tribunal Electoral de Pakistán en contra de su comparecencia.

Así pues, el presidente del PTI podrá comparecer a los comicios por la ciudad de Gujarat, en el estado de Punyab, del que Elahi fue en su día ministro principal, como también podrán los candidatos Umer Aslam, Tahir Sadiq, Sanam Javaid Jan y Shukat Basra, de acuerdo con el dictamen recogido por la cadena paquistaní Geo TV.

No obstante, todos ellos tendrán que presentarse como independientes después de que el Supremo paquistaní ordenara la retirada del símbolo electoral del partido --un bate de béisbol, una imagen clave para que los votantes analfabetos del país puedan identificarlo en la papeleta-- al declarar como inválido su polémico proceso de primarias.